Россияне сбросили взрывчатку с дронов на жителей Херсонской области

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Российские террористы 27 марта сбросили взрывчатку на жителей села Веселое и Михайловка Херсонской области

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"37-летний мужчина получил обломочные ранения плеча и ноги, а также черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.



Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь.

Также российские войска атаковали Михайловку на Бериславщине с беспилотников.

В результате взрыва дрона пострадал 59-летний мужчина. У него диагностировали контузию.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, 26 марта российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль.