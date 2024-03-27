Россияне сбросили взрывчатку с дронов на жителей Херсонской области
Российские террористы 27 марта сбросили взрывчатку на жителей села Веселое и Михайловка Херсонской области
Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Херсонской ОВА.
"37-летний мужчина получил обломочные ранения плеча и ноги, а также черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь.
Также российские войска атаковали Михайловку на Бериславщине с беспилотников.
В результате взрыва дрона пострадал 59-летний мужчина. У него диагностировали контузию.
Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно.
Напомним, 26 марта российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль.