Россияне обстреляли предприятие на Херсонщине, есть раненый
Российские войска ударили из артиллерии по предприятию в поселке Велетенское, что в Херсонском районе. Ранен человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Россияне ударили по Велетенскому Белозерской общины. Около 13:20 враг обстрелял здание предприятия из артиллерии", - говорится в сообщении.
По данным администрации, пострадал 56-летний мужчина.
"У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении больницы", - рассказали о состоянии мужчины в ОВА.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонщины и отразили 12 атак врага.
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