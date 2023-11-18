Россияне обстреляли предприятие на Херсонщине, есть раненый

фото: ГСЧС

Российские войска ударили из артиллерии по предприятию в поселке Велетенское, что в Херсонском районе. Ранен человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Россияне ударили по Велетенскому Белозерской общины. Около 13:20 враг обстрелял здание предприятия из артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным администрации, пострадал 56-летний мужчина.

"У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении больницы", - рассказали о состоянии мужчины в ОВА.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонщины и отразили 12 атак врага.