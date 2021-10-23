Школьников Херсона с 25 октября отправляют на каникулы

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С 25 октября школы Херсонской городской территориальной общины переходят на дистанционное обучение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.

"С 25 октября школы Херсонской городской территориальной общины переходят на дистанционное обучение. Соответствующее решение приняла 23 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

По словам и.о. заместителя городского головы Сергея Цыганка, из 61 заведения общего среднего образования в 33-х выявлено 99 детей и 61 сотрудника, которые больны СОVІD-19. Он добавил, что дальнейшее проведение учебного процесса в режиме офлайн может привести к росту количества больных.

"Поэтому для уменьшения социальных контактов и сдержать распространение СОVІD-19 с 25 по 31 октября на дистанционное обучение переводят учеников 1 – 11 классов и воспитанников учреждений внешкольного образования Херсонского городского совета", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 октября Херсонскую область перевели в "красную" зону карантина.