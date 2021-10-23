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23 жовтня 2021, 16:50 65

Школярів Херсона з 25 жовтня відправляють на канікули

23 жовтня 2021, 16:50 65
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Фото з відкритих джерел
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З 25 жовтня школи Херсонської міської територіальної громади переходять на дистанційне навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Херсонської міськради.

"З 25 жовтня школи Херсонської міської територіальної громади переходять на дистанційне навчання. Відповідне рішення прийняла 23 жовтня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

За словами в.о. заступника міського голови Сергія Циганка, із 61 закладу загальної середньої освіти у 33-ох виявлено 99 дітей та 61 працівника, які хворі на СОVІD-19. Він додав, що подальше проведення навчального процесу в режимі офлайн може призвести до зростання кількості хворих.

"Тому для зменшення соціальних контактів і стримання розповсюдження СОVІD-19 з 25 по 31 жовтня на дистанційне навчання переводять учнів 1 – 11 класів та вихованців закладів позашкільної освіти Херсонської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 жовтня Херсонську область перевели у "червону" зону карантину.

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