Бывший функционер Партии регионов может получить 15 лет тюрьмы за госизмену - СБУ

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру Партии регионов, который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

По информации СБУ, фигурант перебрался на временно оккупированный полуостров Крым сразу после оккупации Крыма со стороны РФ. Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идей, инициировал преследование оккупационными властями.

"Подозреваемый создал общественную организацию для "объединения крымскотатарского народа".

Сейчас установлено, что настоящей целью этой организации является:

целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, о признании легитимности факта оккупации РФ территории АР Крым;

агитация о признании оккупационных органов власти РФ;

побуждение населения АР Крым к участию в работе оккупационных органов власти РФ;

агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ", - отмечается в сообщении

Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия. Санкция статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.