Колишній функціонер Партії регіонів може отримати 15 років в'язниці за держзраду - СБУ
СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру Партії регіонів, який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області
.Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу спецслужби.
За інформацією СБУ, фігурант перебрався на тимчасово окупований півострів Крим одразу після окупації Криму з боку РФ. Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою.
"Підозрюваний створив громадську організацію для "об’єднання кримськотатарського народу".
Наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є:
цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території АР Крим;
агітація щодо визнання окупаційних органів влади РФ;
спонукання населення АР Крим до участі у роботі окупаційних органів влади РФ;
агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ", - зазначаєтсья у повідомленні
Наразі тривають слідчо-розшукові дії. Санкція статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.