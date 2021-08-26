Колишній функціонер Партії регіонів може отримати 15 років в'язниці за держзраду - СБУ

СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру Партії регіонів, який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області

.Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу спецслужби.

За інформацією СБУ, фігурант перебрався на тимчасово окупований півострів Крим одразу після окупації Криму з боку РФ. Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою.

"Підозрюваний створив громадську організацію для "об’єднання кримськотатарського народу".

Наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є:

цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території АР Крим;

агітація щодо визнання окупаційних органів влади РФ;

спонукання населення АР Крим до участі у роботі окупаційних органів влади РФ;

агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ", - зазначаєтсья у повідомленні

Наразі тривають слідчо-розшукові дії. Санкція статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.