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16 августа 2021, 16:59 86

На Херсонщине задержали мужчину, которого подозревают в госизмене

16 августа 2021, 16:59 86
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Фото: прокуратура Херсонской области
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На Херсонщине задержали 64-летнего жителя областного центра, который подозревается в государственной измене

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прокуратуры Херсонской области.

Отмечается, что 64-летний житель областного центра осуществлял сбор и передачу информации об общественно-политической ситуации в области, организации системы охраны объектов стратегического значения, а также информации, необходимой для создания агентурной сети и вербовки агентов.

Как сообщают в прокуратуре, задержанного подозревают в том, что он таким образом оказывал помощь РФ и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб обороноспособности и государственной безопасности.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины и избрано меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 379 тыс. грн.

Ранее мы писали о том, что ГБР сообщило о подозрении в превышении полномочий бывшему чиновнику Минобороны.

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