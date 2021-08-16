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На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у держзраді
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16 серпня 2021, 16:59 62

На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у держзраді

16 серпня 2021, 16:59 62
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Фото: прокуратура Херсонської області
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На Херсонщині затримали 64-річного жителя обласного центру, який підозрюється у державній зраді

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення прокуратури Херсонської області.

Зазначається, що 64-річний житель обласного центру здійснював збір та передачу інформації щодо суспільно-політичної ситуації в області, організації системи охорони об’єктів стратегічного значення, а також інформації, необхідної для створення агентурної мережі та вербування агентів.

Як повідомляють у прокуратурі, затриманого підозрюють у тому, що він таким чином надавав допомогу РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України, на шкоду обороноздатності та державній безпеці.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 111 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 379 тис. грн.

Раніше ми писали про те, що ДБР повідомило про підозру у перевищенні повноважень колишньому чиновнику Міноборони.

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