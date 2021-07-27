На Херсонщине все еще фиксируют пиковые нагрузки в COVID-больницах

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В Херсонской области один из эпидемиологических показателей не соответствует норме

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, пишет RegioNews.

Так, в Херсонской области превышен уровень госпитализации и соответствует показателю 56,9%. При этом норма не должна превышать 50%.

Этот показатель в Херсонской области превышен уже несколько дней подряд.

При этом, в Луганской области, в которой еще вчера было превышение нормы по этому показателю, пока уровень госпитализации резко снизился и составляет менее 30%.

Напомним, что на Херсонщине ухудшилась ситуация с COVID-госпитализациями еще 24 июля.