На Херсонщині все ще фіксують пікові навантаження у COVID-лікарнях

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У Херсонській області один з епідеміологічних показників не відповідає нормі

Про це свідчать дані МОЗ, пише RegioNews.

Так, у Херсонській області перевищений рівень госпіталізації і відповідає показнику 56,9%. При цьому норма не має перевищувати 50%.

Цей показник у Херсонській області перевищений вже кілька днів поспіль.

При цьому, у Луганській області, в якій ще вчора було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі рівень госпіталізації різко знизився і становить менш як 30%.

Нагадаємо, що на Херсонщині погіршилася ситуація із COVID-госпіталізаціями ще 24 липня.