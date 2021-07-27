На Херсонщині все ще фіксують пікові навантаження у COVID-лікарнях
У Херсонській області один з епідеміологічних показників не відповідає нормі
Про це свідчать дані МОЗ, пише RegioNews.
Так, у Херсонській області перевищений рівень госпіталізації і відповідає показнику 56,9%. При цьому норма не має перевищувати 50%.
Цей показник у Херсонській області перевищений вже кілька днів поспіль.
При цьому, у Луганській області, в якій ще вчора було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі рівень госпіталізації різко знизився і становить менш як 30%.
Нагадаємо, що на Херсонщині погіршилася ситуація із COVID-госпіталізаціями ще 24 липня.
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