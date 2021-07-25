На Херсонщине ухудшилась ситуация с COVID-госпитализациями
В Херсонской области уровень госпитализации из-за коронавируса достиг 80%
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные карты Минздрава.
Согласно статистике, в Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.
В Луганской области, в которой вчера так превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.
Ранее сообщалось, что показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"