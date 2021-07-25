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На Херсонщине ухудшилась ситуация с COVID-госпитализациями
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25 июля 2021, 14:40 117

На Херсонщине ухудшилась ситуация с COVID-госпитализациями

25 июля 2021, 14:40 117
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Фото из открытых источников
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В Херсонской области уровень госпитализации из-за коронавируса достиг 80%

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные карты Минздрава.

Согласно статистике, в Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

В Луганской области, в которой вчера так превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.

Ранее сообщалось, что показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

коронавирус Украина госпитализация Херсонская область больница

 
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