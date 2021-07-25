На Херсонщине ухудшилась ситуация с COVID-госпитализациями

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Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные карты Минздрава.

Согласно статистике, в Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

В Луганской области, в которой вчера так превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.

Ранее сообщалось, что показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.