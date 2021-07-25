На Херсонщині погіршилася ситуація із COVID-госпіталізаціями

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У Херсонській області рівень госпіталізації через коронавірус досяг 80%

Про це пише RegioNews, посилаючись на дані карти МОЗ.

Згідно зі статистикою, у Херсонській області два дні поспіль перевищує рівень госпіталізацій. Минулого разу було 69,8%, а цього разу - 80%.

У Луганській області, в якій вчора так перевищувало норму госпіталізацій, ситуація покращилась і сьогодні вже 41,8%.

Раніше повідомлялося, що показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину.