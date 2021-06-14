На Херсонщине откроют еще четыре центра массовой COVID-вакцинации

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На Херсонщине планируют открыть еще четыре пункта массовой вакцинации против COVID-19, в курортных городах Геническ, Скадовск и в Бериславе и Новой Каховке, которые будут работать в выходные

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Херсонской ОГА.

Как сообщил директор Департамента здоровья облгосадминистрации Виктор Короленко, в целом на Херсонщине будет открыто семь центров вакцинации.

Отмечается, что три центра уже работают в Херсоне с 10 до 17 часов: на базе "ТРЦ "Фабрика", Херсонских УВК №11 и № 56. Пункты осуществляли прививку вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech. За эти два дня прививку получил 1171 человек. Все, кто приходил на прививки, были записаны в лист ожидания вакцинации через портал "Дия", а также имели приглашение семейных врачей.

Кроме того, на Херсонщине определено 6 пунктов прививок в амбулаториях для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым.

Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID-19 за выходные.