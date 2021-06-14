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У центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні
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14 червня 2021, 14:44 9

На Херсонщині відкриють ще чотири центри масової COVID-вакцинації

14 червня 2021, 14:44 9
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Фото з відкритих джерел
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На Херсонщині планують відкрити ще чотири пункти масової вакцинації проти COVID-19 у курортних містах Генічеськ, Скадовськ та у Бериславі і Новій Каховці, які будуть працювати у вихідні

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Херсонської ОДА.

Як повідомив директор департаменту здоров’я облдержадміністрації Віктор Короленко, в цілому на Херсонщині буде відкрито сім центрів вакцинації.

Зазначається, що три центри вже працюють у Херсоні з 10 до 17 години: на базі "ТРЦ "Фабрика", Херсонських НВК №11 та № 56. Пункти здійснювали щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. За ці два дні щеплення отримала 1171 особа. Всі, хто приходили на щеплення, були записані до листа очікування вакцинації через портал "Дія", а також мали запрошення сімейних лікарів.

Окрім того, на Херсонщині визначено 6 пунктів щеплень в амбулаторіях для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID-19 за вихідні.

коронавірус Україна вакцина Херсонська область вакцинація

 
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