В Херсоне задержали работницу исполнительной службы во время получения 100 тысяч взятки

Ей сообщено о подозрении в совершении преступления

Ей сообщено о подозрении в совершении преступления

Фото: Нацполиция

В Херсонской области правоохранителям стало известно, что 27-летняя служащая государственной исполнительной службы одного из районных в Херсоне отделов предложила частному предпринимателю помочь снять арест с недвижимого имущества. Свою "помощь" чиновник оценила в сумму 100 тысяч гривен.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции. Правоохранители задокументировали противоправную деятельность госслужащего. Денежные средства были изъяты, а госисполнитель - задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании судом подозреваемой меры пресечения. Напомним, что на Запорожье задержали на взятке руководителя местной прокуратуры.

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