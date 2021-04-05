В Херсоні затримали працівницю виконавчої служби під час отримання 100 тисяч хабара

Наразі їй повідомлено про підозру в скоєнні злочину

Наразі їй повідомлено про підозру в скоєнні злочину

Фото: Нацполіція

В Херсонській області правоохоронцям стало відомо, що 27-річна державний виконавець виконавчої служби одного з районних у Херсоні відділів запропонувала приватному підприємцю допомогти зняти арешт з нерухомого майна. Свою "допомогу" посадовиця оцінила в суму 100 тисяч гривень.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність держслужбовця. Грошові кошти були вилучені, а держвиконавець - затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні. Санкція статті передбачає покарання в виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання судом підозрюваній запобіжного заходу. Нагадаємо, що на Запоріжжі затримали на хабарі керівника місцевої прокуратури.

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