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24 февраля 2021, 15:51 43

На Херсонщине возле одного из военных объектов обнаружили взрывчатку

24 февраля 2021, 15:51 43
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Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины обнаружила тайник с взрывчаткой и электродетонаторами возле одного из военных объектов, дислоцированных в Херсонской области. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет RegioNews.

Как сообщается, из тайника правоохранители изъяли 12 тротиловых шашек, почти 3 килограмма пластида, четыре гранаты "Ф-1" и "РГД-5" с запалами к ним и электродетонаторы.

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о незаконной доставке изъятого оружия из района операции Объединенных сил. Процессуальные действия проводились совместно с Национальной полицией и Новокаховской местной прокуратурой.

Напомним, на Сумщине задержали военного, торговавшего оружием.

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