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24 лютого 2021, 15:51 25

На Херсонщині біля одного з військових об'єктів виявили вибухівку

24 лютого 2021, 15:51 25
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Виявлені засоби ураження направлені на експертизу
Виявлені засоби ураження направлені на експертизу
Фото: СБУ
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Служба безпеки України виявила схованку з вибухівкою і електродетонаторами біля одного з військових об'єктів, дислокованих в Херсонській області. Виявлені засоби ураження направлені на експертизу.

Про це повідомляє прес-служба відомства, пише RegioNews.

Як повідомляється, зі схованки правоохоронці вилучили 12 тротилових шашок, майже 3 кілограми пластиду, чотири гранати "Ф-1" та "РГД-5" із запалами до них та електродетонатори.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо незаконної доставки вилученої зброї з району операції Об'єднаних сил. Процесуальні дії проводилися спільно з Національною поліцією та Новокаховською місцевою прокуратурою.

Нагадаємо, на Сумщині затримали військового, який торгував зброєю.

Херсон Україна вибух військова техніка військові

 
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