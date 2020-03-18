В Херсонской области у семерых подозревают коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Любимый Херсон.
18 марта глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев провел брифинг относительно внедренных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в области.
По словам Юрия Гусева, по состоянию на 17-е марта в области госпитализированы в инфекционную больницу семь пациентов с похожими симптомами коронавирусной инфекции. Всем сделано два тесты на выявление гриппа A и В, которые были отрицательными, поэтому у них отобраны материалы для исследования на наличие коронавирусной инфекции и отправлены анализы в Киев.
Напомним, что херсонский облсовет выделил 22 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ.
Кроме того, городской совет выделит 13 млн грн на борьбу с коронавирусом.
Также сообщалось, что в Херсоне мужчина обманул медиков, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая".
Так, в церквях Херсонщины советуют прихожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.
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