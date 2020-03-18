В Херсонской области у семерых подозревают коронавирус

В Херсонской области госпитализированы семь человек с подозрением на коронавирус, результаты отправили в Киев

Фото: unsplash

В Херсонской области госпитализированы семь человек с подозрением на коронавирус, результаты отправили в Киев

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