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18 марта 2020, 18:55 1

В Херсонской области у семерых подозревают коронавирус

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18 марта 2020, 18:55 1
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В Херсонской области госпитализированы семь человек с подозрением на коронавирус, результаты отправили в Киев
Фото: unsplash
В Херсонской области госпитализированы семь человек с подозрением на коронавирус, результаты отправили в Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Любимый Херсон.

18 марта глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев провел брифинг относительно внедренных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в области.

По словам Юрия Гусева, по состоянию на 17-е марта в области госпитализированы в инфекционную больницу семь пациентов с похожими симптомами коронавирусной инфекции. Всем сделано два тесты на выявление гриппа A и В, которые были отрицательными, поэтому у них отобраны материалы для исследования на наличие коронавирусной инфекции и отправлены анализы в Киев.

Напомним, что херсонский облсовет выделил 22 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ.

Кроме того, городской совет выделит 13 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Херсоне мужчина обманул медиков, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая".

Так, в церквях Херсонщины советуют прихожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.

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