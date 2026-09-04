14 хімічних атак по ЗСУ: на Харківщині судитимуть дев'ятьох військових РФ

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На Харківщині завершили розслідування щодо дев9ятьох військових РФ. Вони причетні щонайменше до 14 хімічних атак по позиціях Сил оборони України на Вовчанському напрямку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, з вересня 2024 року до червня 2025 року поблизу села Тихе Чугуївського району військові 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії РФ систематично скидали з безпілотників хімічні боєприпаси на українські позиції.

Унаслідок цих атак семеро українських військовослужбовців отруїлися та зазнали ураження дихальних шляхів.

Слідчі встановили весь ланцюг організації атак – від командування, яке ухвалювало рішення та забезпечувало підрозділи хімічними боєприпасами, до операторів БпЛА, які безпосередньо скидали їх на позиції ЗСУ.

Серед обвинувачених – командир бригади, начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, командир розвідувального батальйону, два командири розвідувальних рот, командир відділення взводу БпЛА та троє операторів дронів.

За матеріалами провадження, командир бригади ухвалив рішення застосувати хімічну зброю. Начальник служби РХБЗ та командир розвідувального батальйону забезпечували підрозділи гранатами К-51 та РГ-Во, спорядженими небезпечними хімічними речовинами.

Після отримання бойових розпоряджень оператори БпЛА скидали гранати на позиції українських військових.

За даними слідства, метою атак було отруєння та дезорієнтація українських військовослужбовців, позбавлення їх можливості чинити опір і подальше використання їхнього безпорадного стану під час штурмових дій.

У лютому 2026 року всім дев’ятьом військовим РФ заочно повідомили про підозру.

Обвинувальний акт за фактом застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, скерували до суду.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Слідчі підтвердили, що у лютому-березні 2022 року він перебував у місті в складі російських окупаційних військ та зібрали докази його безпосередньої участі у злочині.