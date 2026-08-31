Росіяни вдарили КАБами по Ізюму: пошкоджені понад 10 будинків та електромережі
У неділю, 30 серпня, близько 22:00 російські війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по місту Ізюм на Харківщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізюмську МВА.
Влучання зафіксовано в декількох місцях у західній частині міста.
Внаслідок обстрілу пошкоджені понад 10 приватних будинків, декілька автомобілів та електромережі. Одне з влучань припало на дорожнє покриття, на місці іншого виникла пожежа господарчої споруди.
Відомо про одну постраждалу людину, їй надають необхідну меддопомогу.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
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