Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Соловьевской у грузовика Scania R450 во время движения повредилось колесо. Из-за этого водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом сообщением "Нетишин – Острог".

В результате столкновения травмы получили четверо пассажиров автобуса. Двух мужчин в возрасте 49 и 54 лет госпитализировали в больницу, еще двоим пассажирам оказали медпомощь на месте.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство.

Напомним, 28 июля около 13:20 пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП на Запорожье. В результате столкновения две женщины погибли на месте.