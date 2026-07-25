Россияне нанесли ракетный удар по Балаклее: есть пострадавшие
В субботу, 25 июля, оккупационные войска атаковали ракетами город Балаклея на Харьковщине
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Предварительно, в результате удара пострадали два человека, им оказывают необходимую медпомощь.
На месте попадания работают экстренные службы, детали и последствия вражеской атаки выясняются.
Напомним, в Сумах из-за дроновой атаки погибли трое водителей "Новой почты". Вспыхнул масштабный пожар.
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