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25 июля 2026, 11:53

Россияне нанесли ракетный удар по Балаклее: есть пострадавшие

25 июля 2026, 11:53
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В субботу, 25 июля, оккупационные войска атаковали ракетами город Балаклея на Харьковщине

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Предварительно, в результате удара пострадали два человека, им оказывают необходимую медпомощь.

На месте попадания работают экстренные службы, детали и последствия вражеской атаки выясняются.

Напомним, в Сумах из-за дроновой атаки погибли трое водителей "Новой почты". Вспыхнул масштабный пожар.

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