В Харьковской области местный помогал россиянам корректировать удары

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В Харьковской области задержан местный житель. Он корректировал обстрелы прифронтовых территорий восточного региона Украины с помощью замаскированных видеокамер.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, россиян особенно интересовали аэродромы ВСУ и огневые позиции украинской артиллерии. Для получения данных они завербовали местного жителя. Он обходил местность, чтобы выявить подразделения сил обороны и передать россиянам данные.

В частности, он должен был установить близ них скрытые видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужб. С помощью камер в режиме реального времени россияне надеялись отследить расположение украинских войск и скорректировать комбинированные удары по ним. Однако СБУ разоблачили предателя и задержали его.

Теперь он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.