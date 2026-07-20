На Харківщині місцевий допомагав росіянам коригувати удари

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У Харківській області затримали місцевого жителя. Він коригував обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, росіян особливо цікавили аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії. Для отримання цих даних вони завербували місцевого жителя. Він обходив місцевість, щоб виявити підрозділи Сил оборони і передати росіянам дані.

Зокрема, він мав встановити поблизу них приховані відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою камер у режимі реального часу росіяни сподівались відстежити розташування українських військ і скоригувати по них комбіновані удари. Проте СБУ викрили зрадника та затримали його.

Тепер він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.