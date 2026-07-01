На Харківщині внаслідок зіткнення з Toyota травмувався 16-річний мотоцикліст

Фото: поліція Харківської області

30 червня близько 19:35 у місті Чугуїв унаслідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Попередньо встановлено, що 45-річний водій автомобіля Toyota допустив зіткнення з мотоциклом Mustang, під керуванням 16-річного хлопця. Неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу Харкова.

За вказаним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 30 червня близько 16:10 сталася ДТП в одному з сіл Львівського району.