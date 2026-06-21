Враг атаковал Салтовку: дрон попал на парковку возле торгового центра

Фото: ГСЧС

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews .

"Зафиксировано попадание вражеского дрона в парковку торгового центра в Салтовском районе", - написал Терехов.

По его информации, пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

Напомним, что в Харьковской области за минувшие сутки в результате обстрелов один человек погиб и еще 13 пострадали, в том числе четверо детей.