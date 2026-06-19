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19 червня 2026, 17:20

На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі, коли йшов рибалити

19 червня 2026, 17:20
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Фото ілюстративне
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У Балаклійській громаді  18 червня чоловік підірвався на вибуховому предмет. Внаслідок вибуху чоловіка з тілесними ушкодженнями направили до лікарні для надання медичної допомоги

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Зранку 18 червня до відділу поліціїнадійшло повідомлення про те, що на березі річки в селі Байрак на вибухонебезпечному предметі підірвався 42-річний чоловік.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що чоловік вирішив порибалити, де випадково наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше у Бериславському районі мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб.

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