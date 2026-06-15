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15 июня 2026, 18:45

В Харькове делец требовал взятку с военного за перевод на другое место службы

15 июня 2026, 18:45
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области разоблачили 28-летнего мужчину. Он решил заработать деньги на украинском военном

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В мае этого года к супругу обратился военный Национальной гвардии. Защитник воевал в зоне активных боевых действий Харьковской области. Он имел проблемы со здоровьем и интересовался переводом в другую воинскую часть в более безопасном регионе.

Делок заверил его, что имеет влиятельные связи и может помочь. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов. При этом он давил, говоря военному, что в случае отказа могут возникнуть проблемы.

Злоумышленник был задержан сразу после получения денег.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что на Волыни сообщили о подозрении начальнику одного из ТЦК Волынской области. Оказалось, он оформлял фиктивную негодность за взятку

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