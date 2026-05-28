28 травня 2026, 08:56

Обстріли Харківщини: двоє постраждалих, пошкоджено десятки об'єктів інфраструктури

Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 9 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади поранення отримав 62-річний чоловік. В Ізюмі 54-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Також медики надали допомогу 45-річному мешканцю Прудянки, який постраждав під час обстрілу 26 травня.

Протягом доби противник активно застосовував різні види озброєння: 7 керованих авіаційних бомб (КАБ), 3 БпЛА типу "Герань-2", 2 FPV-дрони та 18 безпілотників невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:

  • У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди в селі Клинова-Новоселівка.
  • У Куп’янському районі зазнав пошкоджень приватний будинок у селі Садовод.
  • В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Борова та відділення пошти в місті Ізюм.
  • У Харківському районі пошкоджено автомобіль і приватний будинок у селищі Козача Лопань.
  • У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, пасіку, автомобіль та електромережі в селі Зубове.
  • У Чугуївському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку в селищі Білий Колодязь.

Нагадаємо, впродовж доби окупаційні війська завдали 689 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранення отримали дві жінки віком 58 та 65 років.

Харківська область війна атака російська армія постраждалі пошкодження
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
