На Харківщині водій скоїв наїзд на поліцейського, аби уникнути візиту до ТЦК

На Харківщині під час патрулювання в селі Рунівщина екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль ВАЗ-21099 для перевірки документів. У ході перевірки поліцейські з’ясували, що 28-річний водій перебуває в розшуку територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час подальшого спілкування чоловік, намагаючись уникнути супроводження до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розпочав рух автомобілем та здійснив наїзд на працівника поліції.

Унаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв. Йому надано необхідну медичну допомогу.

Порушник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що 15 травня, у селі Терлівка Летичівської тергромади Хмельницької області чоловік скоїв напад зі зброєю на поліцейських. Це сталося під час перевірки документів у водія, якого позбавили права керування транспортними засобами за рішенням суду.