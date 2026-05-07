У Харкові чоловік погрожував патрульним автоматом – його затримали

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який під час конфлікту дістав автомат і погрожував правоохоронцям

Про це повідомила Патрульна поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався під час виїзду екіпажу на виклик про хуліганство та порушення тиші.

На місці інспектори зіткнулися з агресивним чоловіком у стані алкогольного сп'яніння. Під час конфлікту чоловік дістав автомат, дослав патрон у патронник і направив зброю у бік патрульних.

Правоохоронці миттєво відреагували та затримали його із застосуванням фізичної сили.

Затриманого передали слідчим. Відомості внесено до ЄРДР за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Зброю вилучено для експертизи, її походження встановлюється. Також з'ясувалося, що чоловік перебуває у самовільному залишенні частини, інформацію передано до Військової служби правопорядку.

