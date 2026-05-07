14:30  07 травня
На Житомирщині чоловік жорстоко вбив друга
10:29  07 травня
На Одещині під час купання в затопленому кар’єрі втопився 15-річний хлопець
09:08  07 травня
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
07 травня 2026, 14:18

У Харкові чоловік погрожував патрульним автоматом – його затримали

07 травня 2026, 14:18
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який під час конфлікту дістав автомат і погрожував правоохоронцям

Про це повідомила Патрульна поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався під час виїзду екіпажу на виклик про хуліганство та порушення тиші.

На місці інспектори зіткнулися з агресивним чоловіком у стані алкогольного сп'яніння. Під час конфлікту чоловік дістав автомат, дослав патрон у патронник і направив зброю у бік патрульних.

Правоохоронці миттєво відреагували та затримали його із застосуванням фізичної сили.

Затриманого передали слідчим. Відомості внесено до ЄРДР за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Зброю вилучено для експертизи, її походження встановлюється. Також з'ясувалося, що чоловік перебуває у самовільному залишенні частини, інформацію передано до Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік налякав відвідувачів супермаркету рушницею. Інцидент стався вдень 2 травня у середмісті Вознесенська. На місці поліцейські з’ясували, що в руках чоловіка була іграшка у вигляді старовинної рушниці, яка не становить жодної загрози.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків патрульна поліція СЗЧ чоловік автомат
Побив курсанта та погрожував свідку: судитимуть командира Харківського вишу
07 травня 2026, 08:22
У Харкові затримали юнаків, які торгували психотропами через пошту
05 травня 2026, 17:45
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
У Києві затримали агента ФСБ, який координував підпали авто ЗСУ
07 травня 2026, 15:59
Столична лікарка постане перед судом за загибель дитини
07 травня 2026, 15:51
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" пішла з життя
07 травня 2026, 15:25
На Дніпропетровщині чоловік відкрив вогонь з автомата біля багатоповерхівок
07 травня 2026, 15:05
Склад боєприпасів РФ на Запоріжжі знищено авіацією ЗСУ: кадри атаки
07 травня 2026, 14:52
На Житомирщині чоловік жорстоко вбив друга
07 травня 2026, 14:30
Обшуки в університеті Поплавського: з'явилися нові деталі
07 травня 2026, 13:54
"Ощадбанк" показав фото $40 млн і золота, повернутих із Угорщини
07 травня 2026, 13:27
На Львівщині діти на мотоциклі потрапили в ДТП: 12-річний водій та його пасажир у лікарні
07 травня 2026, 13:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »