Контррозвідка Служби безпеки запобігла вибуху в центрі Харкова, затримавши двох російських агентів. Ними виявилося місцеве подружжя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігуранти виготовили саморобну бомбу, яку планували закласти у центрі місці та підірвати дистанційно під час найбільшого скупчення людей. Метою теракту було спровокувати паніку в місті.

Співробітники СБУ завчасно затримали фігурантів в орендованій квартирі, коли ті саме споряджали вибуховий пристрій.

Встановлено, що підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги росіян, коли шукала "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

Після вербування фігуранти отримали від куратора з РФ інструкції щодо виготовлення саморобної вибухівки з підручних засобів. На наступному етапі агенти підшукали об’єкт запланованого теракту і "погодили" його з росіянами.

Під час обшуків у затриманих вилучили готовий вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із листуванням з російським куратором.

Затриманим оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

