08 квітня 2026, 10:14

СБУ затримала подружжя, яке готувало теракт у центрі Харкова

08 квітня 2026, 10:14
Контррозвідка Служби безпеки запобігла вибуху в центрі Харкова, затримавши двох російських агентів. Ними виявилося місцеве подружжя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігуранти виготовили саморобну бомбу, яку планували закласти у центрі місці та підірвати дистанційно під час найбільшого скупчення людей. Метою теракту було спровокувати паніку в місті.

Співробітники СБУ завчасно затримали фігурантів в орендованій квартирі, коли ті саме споряджали вибуховий пристрій.

Встановлено, що підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги росіян, коли шукала "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

Після вербування фігуранти отримали від куратора з РФ інструкції щодо виготовлення саморобної вибухівки з підручних засобів. На наступному етапі агенти підшукали об’єкт запланованого теракту і "погодили" його з росіянами.

Під час обшуків у затриманих вилучили готовий вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із листуванням з російським куратором.

Затриманим оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. Фігурантка відстежувала місця паркування авто Сил оборони, аби потім їх підірвати.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
На Рівненщині кросовер влетів у відбійник: загинув чоловік
08 квітня 2026, 12:10
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко про хабар депутатам: що відомо
08 квітня 2026, 11:57
На Дніпропетровщині від поранень після обстрілу загинув священик УПЦ МП
08 квітня 2026, 11:42
44 млрд грн боргів: Харкову загрожує енергетичний колапс за каденції Терехова
08 квітня 2026, 11:38
На Житомирщині аферисти вкрали гроші у жінки, яка купувала їжу для дитини
08 квітня 2026, 11:35
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
08 квітня 2026, 11:15
У Тернополі чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка
08 квітня 2026, 10:51
Верба за 100 грн перетворилася на сміття біля київського метро
08 квітня 2026, 10:41
Хотів допомогти мамі: на Харківщині судили чоловіка, який працював на окупантів
08 квітня 2026, 10:35
На Чернігівщині російський дрон атакував автостоянку: згоріли вантажівки
08 квітня 2026, 10:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »