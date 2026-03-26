Женщина, получившая ранения в результате атаки россиян по Харькову 25 марта, скончалась в больнице

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Женщина, которая была тяжело ранена в результате вражеского удара по Харькову, умерла в больнице. Наши медики сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 марта российские военные атаковали ударными беспилотниками Харьков. Известно о 9 пострадавших, среди них – один ребенок.