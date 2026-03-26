Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Жінка, яка була важко поранена внаслідок ворожого удару по Харкову, померла в лікарні. Наші медики зробили все можливе, щоб врятувати її життя. Але, на жаль, травми виявилися надто тяжкими", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 25 березня російські військові атакували ударними безпілотниками Харків. Відомо про 9 постраждалих, серед них – одна дитина.