В пятницу, 20 февраля, сотрудники СБУ пришли с обысками в Шептицкий городской совет

Об этом сообщил городской голова Шептицкого Андрей Залевский, передает RegioNews.

Он рассказал, что 19 февраля на территории КП "Коммунальщик" проводили следственные действия. С утра 20 февраля правоохранители работают в земельном отделе Шептического горсовета, в том числе изымают документы.

"Моя позиция принципиальна и неизменна – мы максимально открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами, а все структурные подразделения городского совета будут всячески способствовать следствию, поскольку мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. В случае выявления нарушений должны понести ответственность согласно действующему законодательству. Ожидаем официальные выводы правоохранительных органов", – написал Залевский.

Пока официальной информации относительно обысков от правоохранителей нет.

