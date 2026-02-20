Во Львове ночью произошел пожар в девятиэтажке

Фото: ГСЧС

Пожар случился во Львове в пятницу, 20 февраля, около 03:40 на улице Княгини Ольги

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В одной из квартир на втором этаже девятиэтажного дома горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв.м.

До прибытия спасателей владелец квартиры смог выйти самостоятельно, однако густой черный дым мгновенно заполнил помещение и стал подниматься выше, угрожая соседям.

Из-за сильного задымления чрезвычайники эвакуировали трех человек с помощью спасательных устройств.

Огнеборцы ликвидировали пожар в 04:35.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

