20 февраля 2026, 10:50

До $100 тысяч за человека: российские спецслужбы готовили резонансные убийства в Украине

20 февраля 2026, 10:50
Фото: СБУ
СБУ, Нацполиция и милиция Молдовы сорвали серию заказных убийств, которые готовила агентура РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В рамках масштабной спецоперации "Энигма 2.0" на территории обеих стран нейтрализовали оперативно-боевую группу РФ, которая готовила ликвидацию известных лиц в Украине.

Основными "целями" врага были: украинские журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки Минобороны, в том числе бойцы Иностранного легиона ГУР МО.

За убийства российские кураторы обещали вознаграждение до 100 тысяч долларов в зависимости от статуса личности. Исполнители разрабатывали разные варианты покушений: от расстрелов "вплотную" до подрыва автомобилей.

Правоохранители задержали руководителя (резидента) вражеской ячейки – 34-летнего рецидивиста из Молдовы, двух его агентов, их сообщников из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

По данным СБУ, главного фигуранта вражеские спецслужбы завербовали в российской тюрьме, а после отбывания срока отправили в Молдову формировать агентурно-боевую сеть. Он подбирал людей с военным опытом и прокремлевскими взглядами.

Группа была разделена на две части. Первая из них отслеживала места пребывания и распорядок дня жертв, вторая – "киллеры", которые должны были совершить заказные убийства.

В Украину агенты въезжали под видом туристов и расселялись в арендованных квартирах. Чтобы незаметно следить за целями, фигуранты притворялись курьерами служб доставки. Агенты находились на постоянной связи с резидентом, координация и финансирование проходили через криптокошельки и иностранные банки.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.

Фигурантам объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий руководителя и участников вражеской ячейки.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Отмечается, что российские спецслужбы рассчитывали, что резонансные убийства посеют панику и расшатают ситуацию внутри Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, совершившего теракт в Одессе утром 16 февраля. Злоумышленник изготовил самодельную бомбу и заложил ее под днище внедорожника. В результате подрыва травмы получил владелец авто.

