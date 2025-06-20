На Харьковщине военнообязанный выпал из окна ТЦК

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В одном из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харьковской области ночью произошел инцидент: военнообязанный мужчина выпал из окна третьего этажа административного здания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП.

По предварительным данным, гражданин пытался скрыться из центра. В результате падения мужчина получил травмы конечностей, ребер и головы. Его госпитализировали.

Результаты предварительной проверки установили, что представители РТЦК и СП не предприняли никаких противоправных действий в отношении военнообязанного.

В ТЦК отметили, что инцидент произошел "исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от исполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье".

Напомним, 18 июня в Стрыйском районном ТЦК и СП скончался военнообязанный. Предварительно у мужчины произошел инфаркт.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора обнародовал данные о более чем 1 000 уголовных производствах по действиям работников ТЦК и СП. Ни в одном из них до сих пор не вынесен приговор.