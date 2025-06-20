11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
09:09  20 червня
На вихідних зі столиці до Львова курсуватиме додатковий швидкий поїзд
07:05  20 червня
На Київщині в лісі виявили смертоносні уламки російського дрона "Герань-2"
UA | RU
UA | RU
20 червня 2025, 12:34

На Харківщині військовозобов'язаний випав із вікна ТЦК

20 червня 2025, 12:34
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В одному з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Харківщині вночі стався інцидент: військовозобов'язаний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський ОТЦК та СП.

За попередніми даними, громадянин намагався втекти з центру. Внаслідок падіння чоловік зазнав травм кінцівок, ребер і голови. Його госпіталізували.

Результати попередньої перевірки встановили, що представники РТЦК та СП не вчинили жодних протиправних дій щодо військовозобов'язаного.

У ТЦК зазначили, що інцидент стався "виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов’язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я".

Нагадаємо, 18 червня у Стрийському районному ТЦК та СП помер військовозобов’язаний. Попередньо, у чоловіка стався інфаркт.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора оприлюднив дані щодо понад 1 000 кримінальних проваджень стосовно дій працівників ТЦК та СП. У жодному з них досі не винесено вироку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Харківська область мобілізація ТЦК військовозобовʼязані вікно
Затримання та побиття працівниками ТЦК: більше 1000 справ — жодного вироку немає
19 червня 2025, 20:00
У ТЦК на Львівщині помер чоловік: що відомо
19 червня 2025, 19:20
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
На Херсонщині російський дрон атакував жінку біля магазину
20 червня 2025, 12:52
На Львівщині в ДТП потрапили Nissan і Honda: госпіталізували 3 людей
20 червня 2025, 12:10
Шмигаль про Чернишова: у відрядженні до кінця тижня
20 червня 2025, 12:03
Донеччина під вогнем: десятки обстрілів за добу, є загиблий і поранені
20 червня 2025, 11:41
УП: віцепрем'єр-міністр Чернишов на тлі скандалу не збирається добровільно повертатися в Україну
20 червня 2025, 11:35
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
20 червня 2025, 11:06
На Львівщині злодій погрожував ножем і напав на поліцейського
20 червня 2025, 10:53
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 20 червня
20 червня 2025, 10:45
Обстріли Сумської області: за добу 75 ворожих атак
20 червня 2025, 10:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »