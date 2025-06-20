На Харківщині військовозобов'язаний випав із вікна ТЦК

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В одному з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Харківщині вночі стався інцидент: військовозобов'язаний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський ОТЦК та СП.

За попередніми даними, громадянин намагався втекти з центру. Внаслідок падіння чоловік зазнав травм кінцівок, ребер і голови. Його госпіталізували.

Результати попередньої перевірки встановили, що представники РТЦК та СП не вчинили жодних протиправних дій щодо військовозобов'язаного.

У ТЦК зазначили, що інцидент стався "виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов’язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я".

Нагадаємо, 18 червня у Стрийському районному ТЦК та СП помер військовозобов’язаний. Попередньо, у чоловіка стався інфаркт.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора оприлюднив дані щодо понад 1 000 кримінальних проваджень стосовно дій працівників ТЦК та СП. У жодному з них досі не винесено вироку.