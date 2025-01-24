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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Подросток пересекал железнодорожные пути и попал под пассажирский электропоезд. В результате наезда парень получил травмы, от которых скончался на месте.

Погибшим оказался 15-летний местный житель. Тело юноши направили на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, поздно вечером 22 января в Сумской области поезд сбил насмерть двух подростков: 16-летнюю девушку и 15-летнего парня.