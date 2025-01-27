Массированный авиаудар по Купянску: из-под завалов достали тела погибших
В результате массированного вражеского авиаудара по жилому сектору Купянска 26 января произошли разрушения на территории нескольких частных домов
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Утром 27 января бойцы ГСЧС и коммунальные службы приступили к аварийнным работам, во время которых спасатели изъяли из-под завалов тела погибших – двух женщин.
Аварийно-спасательные работы завершены.
Напомним, в результате удара в Купянске повреждены 13 частных домов, два хозяйственных сооружения, гараж, автомобиль, ЛЭП.
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Почти весна: в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда
27 января 2025, 13:01Появились новые детали трагической гибели блоггерши Анны Жук
27 января 2025, 12:57Оккупанты обстреляли пригород Херсона: повреждены дома
27 января 2025, 12:57На Буковине автомобиль вылетел в кювет и перевернулась: есть погибший и пострадавший
27 января 2025, 12:46Миллионы на фонарях: в Одесской области будут судить депутата за хищение средств
27 января 2025, 12:46Осторожно, болезнь Лайма! В Ровенской области количество больных выросло на 15%
27 января 2025, 12:45В Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу
27 января 2025, 12:36На Днепропетровщине заместителя командира части присвоил приборы ночного видения почти на 4 млн гривен
27 января 2025, 12:26Война против Украины требует такого же осуждения со стороны мира, как и Холокост
27 января 2025, 12:17Атака на Прикарпатье: спасатели показали, как ликвидировали пожары
27 января 2025, 12:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все блоги »