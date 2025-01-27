Массированный авиаудар по Купянску: из-под завалов достали тела погибших

фото: ГСЧС

В результате массированного вражеского авиаудара по жилому сектору Купянска 26 января произошли разрушения на территории нескольких частных домов

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Утром 27 января бойцы ГСЧС и коммунальные службы приступили к аварийнным работам, во время которых спасатели изъяли из-под завалов тела погибших – двух женщин.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, в результате удара в Купянске повреждены 13 частных домов, два хозяйственных сооружения, гараж, автомобиль, ЛЭП.