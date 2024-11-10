За неделю в Харькове родилось более 60 малышей

фото: city.kharkiv.ua

За прошедшую неделю в Харькове появились на свет 62 ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 31 октября по 6 ноября в областном центре Харьковщины появились на свет 62 младенца. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 31 мальчик и 31 девочка, в том числе двойня – мальчик и девочка.

"Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 6678 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни 18-летняя мать подозревается в убийстве новорожденного ребенка.