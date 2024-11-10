За тиждень у Харкові народилося більше 60 малюків

фото: city.kharkiv.ua

За минулий тиждень у Харкові з'явилися на світ 62 дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із 31 жовтня по 6 листопада в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 62 немовля. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 31 хлопчик та 31 дівчинка, в тому числі двійня — хлопчик та дівчинка.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 6678 дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині 18-річну матір підозрюють у вбивстві новонародженої дитини.