Украинские артиллеристы уничтожили под Волчанском опорный пункт и укрытия российской пехоты
На Волчанском направлении воины-пограничники бригады «Гарт» уничтожают российских оккупантов, активно окопающихся в лесополосах Харьковщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Значительную "порцию" ударов по позициям российских захватчиков нанесло артиллерийское подразделение бригады "Гарт".
"Во взаимодействии с аэроразведчиками им удалось уничтожить огневой опорный пункт противника, места укрытия, живую силу и склады с боекомплектами оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 сентября в акватории Черного моря бойцы спецподразделения ГУР уничтожили российский истребитель Су-30СМ. По вражескому самолету попали из ПЗРК.
Ранее воины Краматорского пограничного отряда разбили штурмовые группы россиян на Волчанском направлении в Харьковской области.