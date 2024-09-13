Украинские артиллеристы уничтожили под Волчанском опорный пункт и укрытия российской пехоты

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На Волчанском направлении воины-пограничники бригады «Гарт» уничтожают российских оккупантов, активно окопающихся в лесополосах Харьковщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Значительную "порцию" ударов по позициям российских захватчиков нанесло артиллерийское подразделение бригады "Гарт".

"Во взаимодействии с аэроразведчиками им удалось уничтожить огневой опорный пункт противника, места укрытия, живую силу и склады с боекомплектами оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября в акватории Черного моря бойцы спецподразделения ГУР уничтожили российский истребитель Су-30СМ. По вражескому самолету попали из ПЗРК.

Ранее воины Краматорского пограничного отряда разбили штурмовые группы россиян на Волчанском направлении в Харьковской области.