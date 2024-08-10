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10 августа 2024, 15:52

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: трое погибших, еще один ранен

10 августа 2024, 15:52
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фото: ОГП
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Российские оккупанты неустанно обстреливают населенные пункты Харьковской области

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В пятницу, 9 августа, около 23:00 россияне совершили обстрел села Золочев Богодуховского района. Повреждены не менее семи жилых домов, хозяйственные постройки, больница. По предварительным данным, российские военные нанесли удары по селу с РСЗО "Ураган".

В субботу, 10 августа, ориентировочно в 2:50 оккупанты били по селу Ивашки Богодуховского района. Получил ранение 32-летний мужчина. В селе повреждены частные домовладения и автомобили.

Ночью под вражескими ударами находилась и Изюмщина. В селе Гороховатка получили повреждения детский сад и жилые дома.

Приблизительно в 3:30 россияне ударили по селу Первомайское Боровской громады. Разрушен жилой дом, в котором находились люди. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших – 24-летнего молодого человека и 80-летней женщины. 58-летний мужчина, получивший ранение, к сожалению, скончался в больнице.

Напомним, в течение 9 августа оккупанты 470 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области. К счастью, мирные жители не пострадали.

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