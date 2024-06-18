Россияне ударили артиллерией по селу на Харьковщине: ранен гражданский

В преддверии первого Саммита мира в Швейцарии (15-16 июня) политолог Игорь Рейтерович рассказал в интервью RegioNews, чего ожидать Украине от этого международного мероприятия, когда на него смогут при...

Как привести россию в чувства и почему присутствие Байдена необязательно. Политолог Игорь Рейтерович – о Саммите мира в Швейцарии

31 мая 2024

Стоит ли бежать в обменники: что происходит с курсом доллара и упадет ли он назад

Последние две недели оказались достаточно турбулентными для украинской гривны. Если в середине мая доллар можно было приобрести менее чем за 40 грн., то сейчас он стоит минимум 41 грн и есть еще тенде...