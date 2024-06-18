Россияне ударили артиллерией по селу на Харьковщине: ранен гражданский
Сегодня утром, 18 июня, российская армия обстреляла из артиллерии село Куриловка Купянского района. В результате вражеской атаки пострадал местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По материалам следствия, российские войска нанесли удары с артиллерии по Куриловке около 8:45.
"Получил ранение 47-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения", – говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны прокуроры начали досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления российской армии.
Напомним, в понедельник, 17 июня, около 22:30 российские войска нанесли авиаудар по частному жилищному сектору в Немышлянском районе Харькова. При обстреле повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, легковые и грузовые автомобили.