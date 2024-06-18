Россияне нанесли авиаудар по Харькову: в прокуратуре показали последствия
В понедельник, 17 июня, около 22:30 российские войска нанесли авиаудар по частному жилищному сектору в Немышлянском районе Харькова
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, информирует RegioNews.
Боеприпас попал в огород на территории домовладения. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, легковые и грузовые автомобили.
К счастью, пострадавших или погибших нет.
Предварительно, россияне ударили по городу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30.
Напомним, днем 17 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Полтавскому району. Количество пострадавших возросло до 22. В результате удара повреждены 16 зданий, 9 из них – многоквартирные дома.
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