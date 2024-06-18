Удар по Херсону: россияне убили сторожа кладбища

фото: Херсонская областная прокуратура

Во время обстрела Херсона вечером 17 июня русские войска убили в парке мужчину. Жертвой захватчиков оказался 68-летний сторож кладбища

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Личность погибшего установили сегодня, 18 июня.

"Вчера вечером российские оккупационные войска в парке Херсона на берегу Днепра убили 68-летнего мужчину. С июня прошлого года он работал сторожем на одном из городских кладбищ. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 17 июня оккупанты атаковали Херсон. Во время обстрела погиб мужчина.

Также сообщалось, что ночью 18 июня российские кафиры обстреляли из авиации село Бургунка Бериславского района.