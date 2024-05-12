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Олег Синегубов опроверг информацию о том, что руководство Харьковской области якобы эвакуировали из региона из-за наступления россиян

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение Синегубова в фейсбуке.

Глава ОВА подчеркнул, что как это было и 24 февраля 2022 года, "вся информация о якобы "выезде" органов власти – абсолютные фейки".

"Сейчас особое информационное внимание приковано к Харьковщине. В том числе и с вражеской стороны, наблюдаем активизацию вражеского ИПСО. Власти области, администрации Волчанской громады и громад Харьковского района работают на местах… Все объединяют усилия для борьбы с врагом: и военные, и гражданские", – подчеркнул он.

Синегубов заявил, что постоянно находится на связи с военным командованием, область выполняет все поставленные задачи. Он отметил, что фортификации, построенные силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины.

"Обращаюсь к жителям и СМИ: не помогайте врагу дискредитировать военных Вооруженных Сил Украины, которые сейчас сдерживают врага на северных и восточных границах нашей области. Доверяйте официальной информации, помогайте украинской армии и верьте в ВСУ!", – призвал чиновник.

Напомним, ранее Синегубов сообщил, что в Харьковской области увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, в которых продолжаются ожесточенные бои. Основная задача Сил обороны Украины – стабилизация линии фронта.